Sechs Festnahmen bei Razzien gegen organisierte Kriminalität

Die Polizei hat in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sechs Verdächtige wegen illegalen Waffenbesitzes festgenommen und 15 Schusswaffen beschlagnahmt. Im Rahmen von Ermittlungen in der organisierten Kriminalität durchsuchten Spezialkräfte Wohn- und Geschäftsräume der Männer zwischen 28 und 70 Jahren und sicherten Beweismaterial, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Stuttgart mitteilten. Die Durchsuchungen fanden im Rems-Murr-Kreis und Kreis Esslingen in Baden-Württemberg statt sowie in Dortmund.

Vier Beschuldigte wurden am Mittag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle wegen Waffengesetzesverstößen erließ. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Zwei weitere Männer kamen nach polizeilichen Maßnahmen frei. Die Ermittlungen dauern an. Ob die Maßnahmen im Rahmen des bestehenden Bandenkriegs im Großraum Stuttgart durchgeführt wurden, konnte der Sprecher nicht sagen.