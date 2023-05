Aktuell Land

Sechs DFB-Asse in Wolfsburgs Startelf beim Pokalfinale

Mit sechs deutschen Fußball-Nationalspielerinnen in der Startelf geht der VfL Wolfsburg in das DFB-Pokal-Finale von Köln gegen den SC Freiburg. Trainer Tommy Stroot lässt Kapitänin Alexandra Popp, Torhüterin Merle Frohms, Lena Oberdorf, Svenja Huth, Kathrin Hendrich und Felicitas Rauch wie erwartet von Beginn an spielen. Die Vize-Europameisterinnen Jule Brand und Tabea Waßmuth sitzen zunächst ebenso auf der Bank wie Torjägerin Ewa Pajor.