Sechs Autos in Auffahrunfall auf Bundesstraße verwickelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Auffahrunfall nahe Gengenbach (Ortenaukreis) sind am Morgen zwei Personen leicht verletzt worden. Sechs Fahrzeuge seien in den Unfall am Morgen verwickelt gewesen, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor hatte auf einem zweispurigen Bereich ein überholender Fahrer den Fahrstreifen nach rechts gewechselt und sich dort vor ein vorausfahrendes Auto gesetzt. Dessen Notbremsassistent reagierte daraufhin prompt – und die nachfolgenden Fahrzeuge fuhren auf. Die Bundesstraße 33 in Richtung Offenburg musste ab Biberach gesperrt werden.