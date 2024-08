Schwierige Ursachensuche nach Kirchenbrand in Widdern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Brand einer Kirche in Widdern im Landkreis Heilbronn ist weiter unklar, wie es zu dem Feuer gekommen ist. Es gebe derzeit noch keine Hinweise auf die Brandursache, sagte ein Polizeisprecher. »Die Ermittlungen laufen.« Die Suche nach dem Grund für das Feuer gestaltet sich laut Polizei schwierig, weil von der komplett zerstörten Kirche nur noch Trümmer übrig seien. »Was machbar ist, machen wir«, sagte der Polizeisprecher.

Das Feuer war am späten Samstagabend in dem 58 Jahre alte Gebäude ausgebrochen. Zunächst hatte der Dachstuhl in Flammen gestanden, dann war das Gebäude bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis Sonntagmorgen mit Löscharbeiten beschäftigt. Den Schaden an dem katholischen Gotteshaus bezifferte die Polizei zunächst auf mindestens eine halbe Million Euro.