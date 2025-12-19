Schwerverletzter und Millionenschaden durch Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Brand einer Kfz-Werkstatt in Sachsenheim mit Millionenschaden hat ein 69 Jahre alter Mann schwere Verletzungen erlitten. Zeugen meldeten Flammen und Explosionsgeräusche, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte brachten den 69-Jährigen mit schweren Brandverletzungen in ein Krankenhaus. Ein 47-Jähriger, der ihm aus dem Gebäude geholfen hatte, erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Das Werkstattgebäude, in dem nach ersten Erkenntnissen neun Fahrzeuge standen, ist einsturzgefährdet. Auf dem Gelände wurden zudem etwa 17 weitere Autos beschädigt, der Schaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Ein benachbartes Gebäude wurde vorsorglich geräumt. Ein 51-Jähriger, der der Anweisung mehrfach nicht nachkam, erhielt einen Platzverweis und muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Die Ursache des Feuers am Donnerstag ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an.