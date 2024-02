Aktuell Land

Schwerverletzter in Auto gefunden: Bekannter tatverdächtig

Ein 40 Jahre alter Mann ist in Kusterdingen (Kreis Tübingen) schwer am Bein und Oberkörper verletzt worden. Zeugen hatten am Samstag gemeldet, dass sie einen durch Messerstiche Verletzten in einem Auto sitzend gesehen hätten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 40-Jährige habe den herbeigerufenen Beamten erzählt, dass es zuvor an einem anderen Ort der Stadt in seinem Auto zu einem Streit mit einem 45-jährigen Bekannten gekommen war. Dieser habe plötzlich mit einem spitzen Gegenstand auf ihn eingestochen. Danach sei der 40-Jährige mit seinem Fahrzeug zu seiner Wohnanschrift geflüchtet, teilte die Polizei weiter mit.