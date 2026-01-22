Schwerverletzte nach Frontalcrash auf Bundesstraße

Auf der B311 bei Meßkirch ist es zu einem schweren Unfall gekommen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Überholvorgang auf einer Bundesstraße bei Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist es zu einem Frontalcrash mit nach bisherigen Erkenntnissen vier Verletzten gekommen, darunter zwei Schwerverletzte. Ein 23-Jähriger habe einen Lastwagen überholt und sei dabei frontal in das entgegenkommende Auto einer 70-Jährigen gekracht, sagte ein Polizeisprecher.

Ein weiteres Auto konnte ebenfalls nicht mehr bremsen und fuhr in die Unfallstelle. Die 70-Jährige und ihr 67-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Beide Insassen aus dem dritten Auto wurden ebenfalls verletzt. Hier blieb der Verletzungsgrad noch unklar. Der 23-Jährige und dessen 21-jährige Beifahrerin wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Kliniken gebracht.

Die betroffene Bundesstraße 311 war am frühen Mittag zwischen Meßkirch und Heudorf gut zwei Stunden lang voll gesperrt.