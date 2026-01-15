Schwertransporter verunglückt – Vollsperrung bis morgen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem ein Schwertransporter mit dem Rotorblatt eines Windrads auf einer Bundesstraße in der Nähe von Bad Wildbad (Landkreis Calw) verunglückt ist, wird die Sperrung bis Freitag andauern. Der Nachläufer, auf dem das 70 Meter lange Rotorblatt gelegen habe, sei in der Nacht nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, habe die Leitplanken durchbrochen und sei mehrere Meter eine abfallende Böschung hinuntergefahren, sagte eine Polizeisprecherin.

Der Nachläufer und das Rotorblatt befinden sich nach einer komplexen Bergung mittlerweile wieder auf der Fahrbahn. Dennoch bleibt die betroffene Bundesstraße 294 voraussichtlich bis Freitagmittag gesperrt. Zum einen seien Reparatur- und Reinigungsarbeiten am Unfallort erforderlich.

Schwertransport-Kolonne kann nur nachts fahren

Andererseits waren neben dem verunfallten Schwertransport weitere Fahrzeuge mit Rotorblättern im gleichen Streckenabschnitt in einer Kolonne unterwegs. Damit die Kolonne an ihrem Zielort Seewald ankommen kann, müsse ein großer organisatorischer Aufwand betrieben werden, inklusive Abbauen von Verkehrsschildern, der nur in der Nacht zu bewältigen sei.

Eine Umleitungsstrecke ist eingerichtet. Die Strecke ist ab dem Ortsausgang Calmbach bis nach Agenbach, einem Ortsteil von Neuweiler im Landkreis Calw gesperrt.

Schaden im siebenstelligen Bereich

Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Polizei gehe von einem technischen Defekt als Unfallursache aus. Der Schaden liegt laut Polizei vermutlich im unteren siebenstelligen Bereich.