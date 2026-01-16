Schwertransporter-Unfall auf B294: Eine Spur wird frei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem ein Schwertransporter mit dem 70 Meter langen Rotorblatt eines Windrads auf einer Bundesstraße bei Bad Wildbad (Landkreis Calw) verunfallt ist, soll eine Spur der Fahrbahn am Vormittag wieder freigegeben werden. Wann die restliche Fahrbahn frei wird, ist laut Polizei noch nicht klar. Die zweite Spur müsse zunächst wegen Reinigungs- und Reparaturarbeiten noch gesperrt bleiben, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Der Nachläufer, auf dem das Rotorblatt lag, war in der Nacht zu Donnerstag nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, durchbrach die Leitplanken und rollte mehrere Meter eine abfallende Böschung hinunter. Auslöser des Unfalls war den Angaben nach ein technischer Defekt.

Der Nachläufer und das Rotorblatt befanden sich nach einer komplexen Bergung am Donnerstagmorgen wieder auf der Fahrbahn. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Schaden liegt laut Polizei vermutlich im unteren siebenstelligen Bereich.