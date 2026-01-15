Schwertransporter mit Rotorblatt verunglückt - Vollsperrung

Der Nachläufer eines Schwertransporters mit einem 70 Meter langen Rotorblatt kam von der Fahrbahn ab. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Schwertransporter mit dem Rotorblatt eines Windrads ist auf einer Bundesstraße bei Calmbach (Landkreis Calw) verunglückt. Der Nachläufer, auf dem das 70 Meter lange Rotorblatt gelegen habe, sei von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Bundesstraße 294 ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. »Es ist zu erwarten, dass es bis in den Nachmittag gehen wird«, sagte ein Sprecher.

Vor Ort befänden sich bereits zwei Kräne, die den Schwertransporter bergen sollten. Die Polizei ging von einem technischen Defekt als Unfallursache aus.