Schwerer Unfall mit Motorroller - B298 bei Gaildorf gesperrt

Bei einem Unfall mit einem Kleinbus auf der B298 bei Gaildorf im Landkreis Schwäbisch Hall ist ein Motorrollerfahrer schwer verletzt worden. Einem Polizeisprecher zufolge ist noch unklar, wie es zu dem Unfall zwischen Unterrot und Reippersberg kommen konnte. Die Insassen des Kleinbusses - ein Fahrzeug mit neun Sitzen - seien nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauerten am späten Abend noch an. Die Straße ist daher in beide Richtungen gesperrt, wie der Sprecher erklärte.