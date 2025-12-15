Schwerer Unfall bei Amtzell – Auto prallt gegen Lastwagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf einer Bundesstraße bei Amtzell im Landkreis Ravensburg ist ein Auto am Morgen frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der Autofahrer sei aus bislang unklaren Gründen auf die Gegenspur gefahren, sagte eine Polizeisprecherin. Dort sei er mit seinem Wagen gegen den Milchlaster eines 36-Jährigen gestoßen.

Ein Sachverständiger sei vor Ort um die Unfallursache zu klären, hieß es weiter. Der Unfall ereignete sich demnach auf der B32 Höhe Amtzell. Die Bundesstraße ist voraussichtlich noch mehrere Stunden voll gesperrt. Es seien Rettungskräfte an der Stelle des Zusammenstoßes. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Weitere Details gab es zunächst keine.