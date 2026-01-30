Schwerer Unfall bei Überlingen – Ein Toter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen (Bodenseekreis) ist bei einem schweren Unfall am frühen Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war sein Wagen in einer langen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, einen Abhang hinuntergefahren und dort im Unterholz gegen einen Baum geprallt.

Ob das Auto zu schnell unterwegs oder die Straße vereist war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Dazu lägen momentan keine Hinweise vor. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Straße wurde zum Teil gesperrt.