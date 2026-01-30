Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Schwerer Unfall bei Überlingen – Ein Toter

Auf einer Bundesstraße bei Überlingen ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Wagen prallt gegen einen Baum, ein Mann stirbt. Was war die Ursache des Unglücks?

Polizei-Blaulicht
Schwerer Unfall auf Bundesstraße 31 bei Überlingen. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Schwerer Unfall auf Bundesstraße 31 bei Überlingen. (Archivbild)
Foto: Stefan Puchner/DPA

Auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen (Bodenseekreis) ist bei einem schweren Unfall am frühen Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war sein Wagen in einer langen Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, einen Abhang hinuntergefahren und dort im Unterholz gegen einen Baum geprallt.

Ob das Auto zu schnell unterwegs oder die Straße vereist war, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Dazu lägen momentan keine Hinweise vor. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Straße wurde zum Teil gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:260130-930-617229/2