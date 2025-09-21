Schwerer Unfall auf B292 – 19-Jähriger stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein junger Mann ist mit seinem Auto auf der Bundesstraße 292 bei Waibstadt (Rhein-Neckar-Kreis) gegen eine Brücke gefahren und gestorben. Der 19-Jährige habe in der Nacht auf Sonntag auf die B292 fahren wollen, teilte die Polizei mit. Aus bislang ungeklärten Gründen sei er jedoch gegen den Brückenpfeiler gefahren.

Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es. Zuvor berichtete die Polizei davon, dass er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden war. Die Bundesstraße war für mehr als sechs Stunden in beide Richtungen voll gesperrt, eine örtliche Umleitung war eingerichtet.