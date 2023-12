Aktuell Land

Schwerer Auffahrunfall auf A8: Lastwagenfahrer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 bei Friolzheim im Enzkreis ist ein Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Am Stauende der voll gesperrten Straße war am Donnerstag ein Lastwagen in einen weiteren Lastwagen gekracht, wobei das Fahrerhaus des auffahrenden Lastwagens eingedellt wurde, wie eine Polizeisprecherin sagte. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.