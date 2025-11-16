Schweizer Sieg bei letzter Dressurprüfung in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Reiterin Charlotta Rogerson aus der Schweiz hat die letzte große Dressurprüfung beim Stuttgarter Turnier gewonnen. Auf Bonheur de La Vie erzielte die Siegerin 72,447 Prozent und sicherte sich damit zum ersten Mal den Titel »German Master Grand Prix Special«.

Der gebürtige Baden-Württemberger Moritz Treffinger, der inzwischen in der Nähe von Berlin lebt, belegte mit Fiderdance den dritten Platz (71,362 Prozent). Marieke van der Putten schob sich als letzte Starterin noch dazwischen. In der mit 34.000 Euro dotierten Prüfung erhielten die Niederländerin und Torveslettens Titanium 71,468 Prozent.

Rekordsiegerin Isabell Werth hatte ihren Start bei Deutschlands größtem Hallen-Reitturnier abgesagt. Die 56-Jährige pausiert derzeit aufgrund des Todes ihres Partners Wolfgang Urban. Eine Rückkehr der achtfachen Olympiasiegerin ist wohl erst im Dezember für das Hallen-Turnier in Frankfurt geplant.