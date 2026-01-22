Schweizer Schule schließt wegen Bedrohung durch Elternteil

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der Schweiz ist eine Grundschule wegen Bedrohung durch einen Elternteil geschlossen worden. Die Schule Reute im Kanton Appenzell Ausserrhoden hatte die Eltern per Brief darüber informiert, und ebenso die Polizei, wie ein Sprecher bestätigte. »Der Polizei liegt aber bislang keine Anzeige vor«, fügte er hinzu. Deshalb könne er keine Angaben zu der Bedrohung machen. Die Schule und die Gemeinde Reute antworteten auf Anfragen zunächst nicht.

In dem Schreiben heißt es, im schulischen Umfeld sei es zu »Bedrohungen und sicherheitsrelevanten Vorfällen« gekommen. »Dabei wurden eine Lehrperson sowie Schulkinder durch einen Elternteil bedroht.« In dem Klima der Verunsicherung und Angst sei Schulunterricht nicht möglich.

Die Schule bleibt auch am Freitag geschlossen. Kommende Woche sind in der Region Ferien. Die Zeit werde genutzt, um die Geschehnisse aufzuarbeiten und das weitere Vorgehen für den Schulbetrieb festgelegt.