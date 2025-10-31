Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Schweinetransporter kippt um - 16 Schweine werden getötet

Ein Tiertransporter kippt in einem Waldabschnitt um. Einige Schweine werden dabei getötet.

10 Schweine seien wegen ihrer Verletzungen von einem Metzger getötet worden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Bei einem Unfall eines Schweinetransporters bei Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sind 16 Schweine ums Leben gekommen. Der Lkw sei rechts von einem Weg abgekommen und daraufhin umgekippt, da der Straßenrand unbefestigt sei, sagte ein Sprecher der Polizei. 

Sechs Schweine seien direkt getötet worden, zehn weitere hätten aufgrund ihrer Verletzungen in Absprache mit einem Tierarzt von einem Metzger getötet werden müssen. Der Fahrer selbst ist den Angaben zufolge unverletzt geblieben. Die übrigen Schweine wurden weiter transportiert.

