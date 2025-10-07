Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Schwarzwaldbahn nach Brand teils wieder in Betrieb

Ersatzbusse ade - zumindest für einen Teil eines Abschnittes der Schwarzwaldbahn. Für einen Bahnhof brauchen Reisende weiterhin Geduld und den Ersatzverkehr.

An einem Bahnhof ist der Stopp weiterhin nicht möglich. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Nach der Teilsperrung der Schwarzwaldbahn ist der Zugverkehr zwischen Offenburg und Haslach (Ortenaukreis) wieder freigegeben worden. Der Bahnhof in Gengenbach hingegen ist weiterhin bis voraussichtlich Mittwoch gesperrt, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Züge fahren zwar langsam durch, halten aber nicht.

Ausgelöst wurde die Sperrung durch den Brand eines früheren Mühlengebäudes in Gengenbach am Sonntag. Der dabei entstandene Schaden wird auf mindestens eine Million Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Eine Brandstiftung wurde ersten Erkenntnissen zufolge ausgeschlossen, die genaue Brandursache sollte jedoch noch ermittelt werden.

