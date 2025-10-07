Schwarzwaldbahn fährt nach Brand wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der Teilsperrung der Schwarzwaldbahn ist der Zugverkehr zwischen Offenburg und Haslach (Ortenaukreis) wieder freigegeben worden. Ab 16.00 Uhr sollten auch am Bahnhof in Gengenbach wieder Züge halten, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Bis dahin fuhren Züge zwar langsam durch, hielten aber nicht.

Ausgelöst wurde die Sperrung durch den Brand eines früheren Mühlengebäudes in Gengenbach am Sonntag. Der dabei entstandene Schaden wird auf mindestens eine Million Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Eine Brandstiftung wurde ersten Erkenntnissen zufolge nicht ausgeschlossen, die genaue Brandursache sollte jedoch noch ermittelt werden.