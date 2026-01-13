Schwarzfahrer verletzt drei Kontrolleure

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein mutmaßlicher Schwarzfahrer hat in Stuttgart drei Stadtbahnkontrolleure verletzt. Polizeiangaben zufolge hatte am Montag zunächst ein Kontrolleur den 21 Jahre alten Mann kontrolliert. Dieser sprang daraufhin aus der Stadtbahn, die gerade in eine Haltestelle einfuhr. Der Kontrolleur konnte den Flüchtenden mit zwei Kollegen am Bahnsteig festhalten. Als sich der mutmaßliche Schwarzfahrer wehrte, verletzte er die drei Männer. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Alarmierte Polizisten nahmen den mutmaßlichen Randalierer vorläufig fest.