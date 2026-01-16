Schwarzfahrer soll Bahnmitarbeiter im Zug bei Mannheim geschlagen haben

Ohne gültigen Fahrschein ist ein Mann mit dem Zug gefahren und soll einen Bahnmitarbeiter nach einem Fluchtversuch leicht verletzt haben. (Symbolbild)

Ein Fahrgast ohne gültiges Ticket soll einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, war der 36-Jährige am Donnerstagmittag in einem ICE von Frankfurt nach Mannheim unterwegs. Nachdem er bei der Kontrolle keinen Fahrschein vorzeigen konnte, soll er sich kurz vor dem Halt am Mannheimer Hauptbahnhof störend verhalten haben. Anschließend versuchte er den Angaben nach zu fliehen.

Um die Flucht zu verhindern, hielt ein Bahnmitarbeiter den Tatverdächtigen fest. Dieser soll dem 48-Jährigen daraufhin mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn beleidigt haben. Dabei sei der Mitarbeiter leicht verletzt worden. Am Hauptbahnhof nahmen Bundespolizisten den 36-Jährigen fest.

Später stellte sich heraus, dass sich der Tatverdächtige unerlaubt in Deutschland aufhält. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, Körperverletzung, Beleidigung und unerlaubten Aufenthaltes.