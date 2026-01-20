Schwan legt Zugverkehr lahm

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Schwan hat den Zugverkehr am Bodensee kurzzeitig lahmgelegt. Ein Lokführer hatte das verletzt wirkende Tier bei Reichenau (Kreis Konstanz) am Morgen neben den Bahngleisen gesehen, worauf die Bahnstrecke gesperrt und die Feuerwehr informiert wurde. Deren Angaben nach fingen Einsatzkräfte das Tier ein und brachten es in einer Decke aus dem Gleisbereich.

Weil der Schwan nur leicht am Flügel verletzt war, durfte er im Schilf auf der Insel Reichenau zurück ins Wasser. Die Sperrung dauerte rund eine Stunde, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Vier Züge auf der sogenannten Seehas-Strecke zwischen Konstanz und Engen hatten am Vormittag dadurch Verspätung.