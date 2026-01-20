Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Schwan legt Zugverkehr lahm

Am Bodensee kommt ein Schwan auf Abwege. Das verletzte Tier braucht die Hilfe der Feuerwehr - und fordert Zugreisenden Geduld ab.

Schwan Symbolbild
Ein Schwan ist am Bodensee auf für ihn gefährliches Terrain geraten. (Symbolbild) Foto: Thomas Warnack/DPA
Ein Schwan hat den Zugverkehr am Bodensee kurzzeitig lahmgelegt. Ein Lokführer hatte das verletzt wirkende Tier bei Reichenau (Kreis Konstanz) am Morgen neben den Bahngleisen gesehen, worauf die Bahnstrecke gesperrt und die Feuerwehr informiert wurde. Deren Angaben nach fingen Einsatzkräfte das Tier ein und brachten es in einer Decke aus dem Gleisbereich.

Weil der Schwan nur leicht am Flügel verletzt war, durfte er im Schilf auf der Insel Reichenau zurück ins Wasser. Die Sperrung dauerte rund eine Stunde, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Vier Züge auf der sogenannten Seehas-Strecke zwischen Konstanz und Engen hatten am Vormittag dadurch Verspätung.

