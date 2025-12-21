Schwaches Adventsfinale – Handel setzt auf Endspurt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Schleppende Verkäufe kurz vor Heiligabend - der Handelsverband Baden-Württemberg (HBW) ist bisher enttäuscht vom vierten Adventswochenende. Die bereits seit Wochen spürbare Kaufzurückhaltung der Kundinnen und Kunden habe sich auch kurz vor Weihnachten fortgesetzt, teilte der Verband unter Berufung auf eine aktuelle HBW-Umfrage unter rund 190 Händlerinnen und Händlern mit. »Trotz der zentralen Bedeutung dieses Wochenendes für das Weihnachtsgeschäft blieben Frequenz und Umsätze insgesamt enttäuschend«, hieß es.

Nur eine Minderheit der Befragten habe sich dabei besser geschlagen als am Wochenende davor. Insgesamt sei das Geschäft am Adventssamstag noch schlechter gewesen als an diesem Tag im Jahr davor. »Das traditionell starke Adventsfinale bleibt damit deutlich hinter dem Niveau früherer Jahre zurück.«

Der Handel hoffe nun auf die letzten Tage vor Heiligabend und diejenigen, die ihre Geschenke auf den letzten Drücker kaufen. Man wisse, dass noch viele Geschenke fehlen, sagte HBW-Hauptgeschäftsführerin Sabine Hagmann. »Die kommenden Tage bleiben daher entscheidend.« Auch die Zeit zwischen den Jahren sei von Bedeutung, da hier Geldgeschenke ausgegeben würden.