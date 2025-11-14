Schulze Topphoff gewinnt Springen in Stuttgart

Bitte aktivieren Sie Javascript

Springreiter Philipp Schulze Topphoff hat die zweite Qualifikation zum mit 105.500 Euro dotierten German Masters in Stuttgart gewonnen. Im Sattel der zwölfjährigen Westfalenstute Carla blieb der 27-Jährige aus Westbevern in der mit 30.000 Euro dotierten Prüfung ohne Strafpunkte in 68,47 Sekunden. Die Plätze zwei und drei belegten die beiden Franzosen Julien Epaillard auf Fringan (0/68,71 Sekunden) und Roger Yves Bost auf Ballerine (0/69,05).

Der Sieger zog damit unangefochten als Drittbester in das nur aus zwölf Startern bestehende Finale ein. Genauso, wie Europameister Richard Vogel auf Phenyo, der sich einen Abwurf leistete, aber Schnellster war und seine Lebensgefährtin Sophie Hinners (beide Pfungstadt) auf Kaleni Jo. Das deutsche Quartett vervollständigt der in Belgien lebende Daniel Deusser auf Pepita. Olympiasieger Christian Kukuk war nach seinem Startverzicht in der ersten Qualifikation am Donnerstag nicht im Starterfeld.

Von Bredow-Werndl gewinnt in der Dressur

In der Dressur gewann Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit 73,261 Prozent den Grand Prix, der Qualifikation zur Weltcupprüfung am Samstag. Nach einer verpatzten Grußaufstellung zeigte ihr erst zehnjähriger Wallach Diallo Höhepunkte in der Passage und Piaffe und brachte sie an die Spitze. Zweiter wurde der Schwede Patrick Kittel auf Touchdown vor Raphael Netz (Moosburg) auf Camelot.