Aktuell Land

Schule suspendiert Lehrer nach »Reichsbürger«-Vorwürfen

Ein Lehrer an der Freien Waldorfschule in Ravensburg ist suspendiert worden, weil er mutmaßlich zu den »Reichsbürgern« gehört. Schüler hätten ein entsprechendes Ausweisdokument bei ihm entdeckt, erklärte das Regierungspräsidium Tübingen am Donnerstag auf Anfrage. Zuvor hatten mehrere Medien über die Vorwürfe gegen den Gartenbau-Lehrer berichtet.