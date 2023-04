Aktuell Land

Schreinerei brennt ab: Bis zu drei Millionen Euro Schaden

Bei dem Brand einer Schreinerei in Simmozheim am Donnerstag ist ein Schaden von schätzungsweise bis zu drei Millionen Euro entstanden. Verletzte habe es keine gegeben, teilten sowohl ein Sprecher der Feuerwehr als auch ein Sprecher der Polizei mit. Laut Feuerwehr stand das Gewerbegebäude im Kreis Calw bereits in Vollbrand, nachdem diese sieben Minuten nach der Brandmeldung angerückt war. Demnach blieb nichts anderes übrig, als das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen und dabei die eng umliegenden Gebäude des Gewerbegebiets zu schützen.