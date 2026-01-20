Schorndorfer Ringer-Coach Sevsay ist »Trainer des Jahres«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sedat Sevsay ist »Trainer des Jahres« in Baden-Württemberg. Der Chefcoach des deutschen Ringer-Meisters ASV Schorndorf wurde vom Landessportverband Baden-Württemberg im Stuttgarter Porsche-Museum ausgezeichnet. Sevsay habe die Schorndorfer Ringer in den vergangenen zehn Jahren nicht nur zu fünf Aufstiegen geführt, sondern 2025 auch zum Meistertitel - und das im Ehrenamt, hieß es in der Mitteilung des LSVBW.

»Der Sport nimmt in Baden-Württemberg eine zentrale gesellschaftliche Rolle ein, von der Breite bis in die Spitze, von den Jüngsten bis ins hohe Alter«, sagte Baden-Württembergs Sportministerin Theresa Schopper (Grüne). »Die Arbeit der Trainerinnen und Trainer bildet dafür einen wesentlichen Teil des Fundaments.« Für den LSVBW sei es eine Herzensangelegenheit, den Einsatz von Trainern mit Hilfe des Preises sichtbar zu machen, erklärte Verbandspräsident Jürgen Scholz.