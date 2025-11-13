Schon wieder Frittierfett gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Erneut haben Unbekannte altes Frittierfett aus einem Restaurant in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) gestohlen. Sie hebelten die Garage des Restaurants auf und nahmen eine mit 300 Liter Speisefett befüllte Mülltonne mit, wie die Polizei mitteilte. Nach der Tat am Morgen seien sie ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Fahrzeug geflüchtet.

Vor zwei Wochen kam es zu einem ähnlichen Vorfall in einem Schnellrestaurant in Heidenheim. Hier seien sogar mehrere Tonnen altes Frittierfett entwendet worden. Die Polizei prüft Zusammenhänge.

Auch in Sindelfingen (Kreis Böblingen) kam es in jüngster Zeit zu Diebstählen von mehreren Hundert Litern Speisefett. Vermutet wurde, dass die Diebe das Fett verkaufen. Es kann etwa aufbereitet und als Kraftstoff für Fahrzeuge verwendet werden.