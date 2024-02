Aktuell Land

Scholz informiert sich über Solar- und Wärmepumpenforschung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bei seinem Besuch in Freiburg über aktuelle Forschung zu Wärmepumpen informiert. Ingenieurin Katharina Morawietz vom Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE präsentierte am Dienstag einen Demonstrator eines Wärmepumpenkältekreises mit Propan. Mit dieser Technik könnten Wärmepumpen auch in Innenräumen eingesetzt werden. »Bisher verwenden Wärmepumpen oft klimaschädliche Kältemittel mit fluorierten Treibhausgasen«, hieß es. Die Propan-Variante sei klimafreundlicher, sagte Morawietz. Scholz erkundigte sich danach, ob sich die Industrie schon dafür interessiere und das ISE ein Patent darauf habe.