Scholz fordert Deutsch-Vergleichstests für Kinder

Um Deutschkenntnisse von Kindern besser und gezielter fördern zu können, braucht es aus Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) häufige Vergleichstests an deutschen Schulen. »Ich bin dafür, dass man alle zwei Jahre vergleichende Test durchführt. Nicht um die Schüler zu testen, sondern um zu wissen: Wo ist der Stand der Fähigkeiten?«, sagte Scholz am Donnerstag bei einem Bürgerdialog in Mannheim. Die Ergebnisse dieser Tests solle man dann nicht als Statistik, sondern für politische Entscheidungen nutzen. »Um dann zum Beispiel in Schulen, wo das nicht so gut entwickelt ist, sofort nachzuschauen.«