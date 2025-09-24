Schockanrufer bringen Seniorinnen um Geld und Wertsachen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trickbetrüger haben zwei Seniorinnen im Kreis Konstanz um hohe Bargeldsummen gebracht. Die Betrüger haben Polizeiangaben nach die beiden Frauen aus Konstanz und Orsingen-Nenzingen angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Sie machten den Frauen weis, dass deren Enkel einen tödlichen Unfall verursacht hätten, sich in Untersuchungshaft befänden und nur durch Zahlung einer Kaution freikämen.

Beide Frauen übergaben in den vergangenen Tagen hohe Bargeldbeträge und Wertgegenstände an Betrüger, die Geld und Wertsachen bei den Seniorinnen abholten. Angehörige der beiden Frauen informierten jeweils die Polizei, nachdem die Frauen ihnen davon erzählt hatten.