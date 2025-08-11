Schnelle Trennung: Waldhof-Coach Glawogger muss gehen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat sich nach nur zwei Spieltagen in der neuen Saison von Trainer Dominik Glawogger getrennt. Das verkündete der Club einen Tag nach der 0:1-Niederlage beim FC Hansa Rostock. Zuvor hatten die Mannheimer gegen den SC Verl 2:2 gespielt. Zu einem möglichen Nachfolger äußerten sie sich in ihrer Mitteilung nicht.

»Trotz personeller Kontinuität ist es uns zum Saisonstart nicht gelungen, den nächsten Schritt in unserer sportlichen Entwicklung zu gehen«, begründete Sportchef Gerhard Zuber die Demission des 35-Jährigen.

Glawogger war erst im April auf Ex-Trainer Bernhard Trares gefolgt. Der Österreicher betreute den Waldhof saisonübergreifend in gerade mal neun Pflichtspielen, von denen er drei gewann. In der vergangenen Spielzeit hatten die Mannheimer nur mit Mühe den Abstieg verhindert.