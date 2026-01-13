Schneepflug stürzt im Schwarzwald Hang hinab: Termin für Bergung noch offen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der im Nordschwarzwald umgestürzte Schneepflug liegt weiterhin an der Unfallstelle und wird voraussichtlich erst in den kommenden Tagen geborgen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist bislang kein Abschlepptermin bekannt. Das Winterwetter hatte eine Bergung bislang verhindert. Da zudem keine Betriebsstoffe ausliefen, habe die Bergung keine Dringlichkeit.

Der 53 Jahre alte Fahrer des Fahrzeugs habe am frühen Samstagmorgen in Forbach (Kreis Rastatt) die Kontrolle verloren, hatte es zunächst geheißen. Daraufhin sei der Schneepflug von der schneebedeckten Straße abgekommen und einen Hang hinabgestürzt. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb an einer Hauswand liegen.

Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, seine 56 Jahre alte Beifahrerin wurde schwer verletzt. Die beiden wurden von Sanitätern in eine Klinik gebracht. Die Ermittler schätzten den Schaden an dem Räumfahrzeug auf etwa 30.000 Euro. Der Schaden am Haus war noch nicht bekannt.