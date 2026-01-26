Schneefall legt Lastwagen lahm - THW mehrfach im Einsatz

Bitte aktivieren Sie Javascript

15 Lastkraftwagen sind in der Nacht zum Montag bei Weinsberg im baden-württembergischen Landkreis Heilbronn auf einer Autobahnüberleitung im Schnee stecken geblieben. Die Strecke von der A6 auf die A81 Richtung Stuttgart wurde in der Nacht zum Montag zwischenzeitlich gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei. Inzwischen sei die Überleitung aber wieder freigegeben worden. Um die Lastwagen abzutransportieren, war den Angaben zufolge auch das technische Hilfswerk (THW) im Einsatz.

Im gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn sei es bis zum frühen Morgen zu 54 Schnee-Einsätzen gekommen, sagte der Polizeisprecher. Mindestens zehn Mal sei auch das THW gefragt gewesen. »Sie fahren von einem Einsatzort zum Nächsten«, so der Polizist.