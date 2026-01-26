Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Schneefall legt Lastwagen lahm - THW mehrfach im Einsatz

Schnee sorgt in der Region Heilbronn für zahlreiche nächtliche Einsätze: Mindestens zehn Mal rückte auch das THW aus, weil sich Lastwagen festfuhren oder es andere Wetterprobleme gab.

Blaulicht auf einem Polizeiauto
Für Autos ist die Strecke wieder freigegeben. (Archivbild) Foto: Carsten Rehder/DPA
15 Lastkraftwagen sind in der Nacht zum Montag bei Weinsberg im baden-württembergischen Landkreis Heilbronn auf einer Autobahnüberleitung im Schnee stecken geblieben. Die Strecke von der A6 auf die A81 Richtung Stuttgart wurde in der Nacht zum Montag zwischenzeitlich gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei. Inzwischen sei die Überleitung aber wieder freigegeben worden. Um die Lastwagen abzutransportieren, war den Angaben zufolge auch das technische Hilfswerk (THW) im Einsatz.

Im gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums Heilbronn sei es bis zum frühen Morgen zu 54 Schnee-Einsätzen gekommen, sagte der Polizeisprecher. Mindestens zehn Mal sei auch das THW gefragt gewesen. »Sie fahren von einem Einsatzort zum Nächsten«, so der Polizist.

