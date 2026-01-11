Schnee und zunehmend Sonne - Vorsicht vor Glatteis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Warnung vor starkem Schneefall für mehrere Regionen im Schwarzwald am Samstag soll der Schnee am Sonntag nachlassen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für den Südosten letzte Schneeflocken voraus. Im Laufe des Nachmittags schaut zwischen den Wolken immer wieder die Sonne durch. Es bleibt trocken und kalt bei Höchsttemperaturen von -4 bis 0 Grad. Am Oberrhein sind bis zu +2 Grad möglich.

In der Nacht von Sonntag auf Montag sei dann wieder mit einsetzendem Schnee zu rechnen, sowie im weiteren Verlauf mit gefrierendem Regen. In der Folge sei Glatteis wahrscheinlich. Vor allem zum Beginn des Tages bestehe erhöhte Glatteisgefahr, prognostizierte der DWD. Das betreffe vor allem die Berufsverkehrszeit, teilte ein DWD-Meteorologe auf Anfrage mit.

Glatteisgefahr am Montagmorgen

Da sich der gefrierende Regen von Westen nach Osten ausbreite, bestehe die Gefahr in ganz Baden-Württemberg. Entsprechend kritisch könnte die Lage am Montagmorgen auf den Straßen werden, sagte der Meteorologe.

Von den Temperaturen her werde es im Laufe des Montags milder, mit Höchstwerten von einem Grad auf der Ostalb bis hin zu neun Grad bei Freiburg.