Schnee und Regen im Land - trockeneres Wetter in Sicht

Schneemänner bauen könnte in Baden-Württemberg bald möglich sein - jedoch nur in den höheren Lagen. Der Dienstag zeigt sich zunächst mal mit Regen und kurzen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Mittwoch erwarten die Experten dann oberhalb von 600 Metern Schnee. In den höchsten Lagen dürfte sogar bis zu 15 Zentimeter Neuschnee innerhalb von zwölf Stunden fallen. Autofahrer sollten wegen der Glättegefahr vorsichtig sein.

Der Tag selbst zeigt sich dann in weiten Teilen anfangs stark bewölkt mit Regen. Im Bergland rieseln weiterhin leise die Schneeflocken herunter. Zum Abend hin lockert es dann auf und in weiten Teilen dürfte es trockener werden. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen drei Grad im Bergland und zehn Grad im Rheintal.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wird der Vorhersage zufolge erneut Regen erwartet, in den mittleren Lagen wieder Schnee. Danach zeigt sich das Wetter wie am Vortag mit Wolken und Regen bei ähnlichen Temperaturen. Der Freitag startet im Norden zeitweise mit kurzen Regenschauern. Danach darf der Regenschirm aber eingepackt bleiben: Der DWD sagt trockenes Wetter vorher.