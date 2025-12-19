Schnee lässt im Südwesten weiter auf sich warten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Trüber Himmel, milde Temperaturen und zäher Nebel: In Baden-Württemberg lässt der Schnee auch zum letzten Adventswochenende weiter auf sich warten. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es vielfach wolkenverhangen – besonders in den Niederungen hält sich der Nebel hartnäckig.

Am Freitag soll es nach Nebelauflösung stark bewölkt werden, vor allem am Bodensee bleibt es vermutlich ganztägig neblig-trüb. Später ziehen laut DWD aus Westen dichtere Wolken auf, vor allem in Südbaden fällt etwas Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 Grad bei Konstanz und 15 Grad in der Ortenau. In höheren Lagen sind teils starke bis stürmische Böen möglich.

Kommt der Schnee zu Weihnachten?

Der Samstag bringt dichte Wolken, gebietsweise leichten Regen und Höchstwerte zwischen 3 Grad an der Donau und 12 Grad im Markgräflerland. In der Nacht ist mit Glätte und neuer Nebelbildung zu rechnen. Auch am Sonntag bleibt es meist grau, die Temperaturen erreichen nur noch 0 bis 9 Grad. Besonders in den Tälern dürfte sich der Nebel erneut lange halten.

Mit Schnee sei das ganze Wochenende nicht zu rechnen, sagte ein DWD-Meteorologe. Wie es Richtung Weihnachten aussehe, könne man noch nicht sagen. »Vielleicht sind ein paar Schneeflocken möglich.« Denn eine Kaltfront kündige sich an. Eine bessere Prognose sei aber erst am Wochenende möglich.