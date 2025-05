Schnee fällt nachts auf dem Feldberg - am Morgen nur Sturm

Frost aber kein Schnee lag am Dienstagmorgen auf dem Feldberg.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Leichten Schneefall hat der Deutsche Wetterdienst auf dem Feldberg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) in der Nacht auf Dienstag gemeldet. Am Morgen lagen am Bismarckdenkmal auf dem Gipfel allerdings keine Flocken. Wie viel Schnee auf dem Feldberg fiel, ist laut einem Wetterexperten wegen eines fehlerhaften Sensors nicht klar.

Zwar keinen Schnee dafür aber Frost und dichten Nebel fand ein dpa-Reporter am frühen Morgen vor. Sturm um 75 Kilometer pro Stunde meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf dem Berg. Bei der Polizei war von Verkehrsbehinderungen aufgrund von Glätte nichts bekannt.

Im Norden heiter bis wolkig

Im Süden Baden-Württembergs empfiehlt sich am Dienstag ein Regenschirm - dort erwartet der DWD Wolken und vereinzelt Regen. Im Norden soll es heiter bis wolkig werden. Die Temperaturen erreichen laut DWD Höchstwerte von 7 Grad im Bergland bis 17 Grad in der Kurpfalz. Dazu soll es starken Wind in Oberschwaben und Sturm im Feldbergbereich geben.

Ähnlich geht es demnach auch am Mittwoch weiter: mit Wolken und südlich der Donau leichtem Regen. Die Temperaturen reichen laut DWD von 8 Grad im Bergland bis 17 Grad in der Kurpfalz. Auch über den Schwarzwaldgipfeln rechnet der Wetterdienst mit starkem Wind, ansonsten mit schwachen bis mäßigen Böen.

Leichter Regen im Schwarzwald, auf der Alb und im Allgäu

Bei 10 Grad im Bergland und bis zu 17 Grad am Neckar soll es auch am Donnerstag bewölkt bleiben und im Schwarzwald, auf der Alb und im Allgäu zeitweise leicht regnen.

Im Norden kann der Schirm am Freitag zu Hause bleiben - heiter bis wolkig und überwiegend trocken soll es werden. Von Südbaden bis Oberschwaben jedoch besser nicht - dort erwartet der DWD weiter zeitweise Regen.