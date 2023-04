Aktuell Land

Schlauchboot auf dem Altneckar gekentert: Suche nach Mann

Nach dem Kentern eines Schlauchboots auf dem Altneckar in Heidelberg haben Polizei und Rettungsdienst nach einem Mann gesucht. Er war nach Angaben der Polizei am Samstagvormittag in das etwa fünf Grad Celsius kalte Wasser des Flusses gefallen. Er habe sich noch kurz an einem Baum festhalten können, sei dann aber nicht mehr zu sehen gewesen. In dem Boot waren zwei Männer unterwegs. Der andere habe sich auf eine Insel retten können und einen Notruf abgesetzt, hieß es. Die Männer trugen den Angaben nach keine Rettungswesten.