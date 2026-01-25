Schlagerstar Andrea Berg wird 60 – Feier in kleinem Kreis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Andrea Berg wird 60 – und bleibt sich einmal mehr treu. Statt eine große Party zu feiern, will sie sich mit ihrer Familie zurückziehen und mit ihren Liebsten auf den runden Geburtstag am 28. Januar anstoßen. »Wir feiern im kleinen Kreis in den Bergen, eingeschneit, mit gutem Essen, Musik und meiner Familie«, erzählte sie der Deutschen Presse-Agentur. Aber: »Ich feiere meinen 60. nicht nur an einem Abend – sondern das ganze Jahr über mit meinen Fans.«

Geplant sind Open Airs in Deutschland, Österreich und der Schweiz – mit Stationen etwa in Kitzbühel, am Neusiedler See oder beim großen Heimspiel in Aspach nördlich von Stuttgart, bevor im nächsten Jahr die Arena-Tour ansteht.

Spenden statt Geschenke

Geschenke wünscht sich die erfolgreichste deutsche Schlagersängerin nicht. Vielmehr bittet sie um Spenden für ihren neuen Verein »Andrea Berg hilft«. »Jeder, der mir eine Freude machen will, kann sich an diesem großen Geschenk für die gute Sache beteiligen«, sagte sie. Mit dem Verein will die Musikerin das Engagement bündeln, das sie seit Jahrzehnten prägt: die Unterstützung für Kinder, Hospize, Pflege und soziale Initiativen.

Dabei geht es Berg um mehr als einzelne Projekte. »Wir müssen in der Gesellschaft wieder die Menschlichkeit und das Mitgefühl in den Vordergrund stellen«, meinte sie. »Jeder kocht sein eigenes Süppchen, hat seine eigenen Probleme, Ängste und Nöte.« Die Menschlichkeit werde vernachlässigt, weil zunehmend Schlimmes auf der Welt passiere.

Berg: Neue Songs zur Arenatour 2027

Mit ihren Songs über die unendliche Liebe, das Glück und die große Sehnsucht, über Trauer, Wut und Leidenschaft versetzt Berg ihre Fans seit mehr als drei Jahrzehnten in Schlagerseligkeit. Berg verkaufte bislang mehr als 16 Millionen Tonträger und erhielt zahlreiche Echos. Kein weiblicher Act hat mehr Nummer-eins-Platten in den offiziellen deutschen Charts platziert als die gebürtige Krefelderin.

Und Ruhestand? Nicht in Sicht. Berg denkt bereits weiter. »Ich arbeite an neuen Songs und einer neuen Tour«, sagte die Jubilarin. »Zur Arenatour im Herbst 2027 möchte ich ein schönes neues Album haben, denn ich habe auf jeden Fall Lust auf alles, was kommt.«