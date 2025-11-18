Schlafende Ehefrau mit Fleischklopfer angegriffen - Anklage

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er versucht haben soll, seine schlafende Frau mit einem Fleischklopfer zu erschlagen, ist Anklage gegen einen 81-Jährigen erhoben worden. Der Vorwurf lautet versuchter Mord mit gefährlicher Körperverletzung, wie die Staatsanwaltschaft Offenburg mitteilte. Motiv für die Tat soll unbegründete Eifersucht gewesen sein.

Der Deutsche soll seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Lahr (Ortenaukreis) angegriffen haben. In der Nacht auf den 10. Juli habe er mit der Holzseite eines metallbeschlagenen Fleischklopfers auf ihren Kopf eingeschlagen, um sie zu töten, heißt es in der Mitteilung.

Die Frau, die nach früheren Polizeiangaben etwa im gleichen Alter ist wie der Mann, wehrte demnach weitere Schläge mit einem Holzgehstock ab und konnte ihren Mann aus dem Schlafzimmer ausschließen. Dann konnte sie laut Polizei einen Angehörigen verständigen. Sie erlitt eine leicht blutende Kopfwunde und war mehrere Tage im Krankenhaus.

Das Landgericht muss nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für den Angeschuldigten die Unschuldsvermutung.