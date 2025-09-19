Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Schlägerei zwischen Familien - Fünf Verletzte

Zwei Familien geraten in Schwäbisch Gemünd in Streit. Dann wird die Auseinandersetzung körperlich. Doch selbst im Krankenhaus geht die Auseinandersetzung weiter.

Polizei Symbolbild
Die Polizei trennte die streitenden Familien. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Die Polizei trennte die streitenden Familien. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Familien sind fünf Menschen verletzt worden. Insgesamt waren rund 30 Menschen in den Streit in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) verwickelt, wie die Polizei mitteilte. Die Beteiligten waren demnach aggressiv und provokant, als die Polizei am Donnerstag eintraf. Die Beamten trennten die beiden Familien. Ein Großteil der Beteiligten flüchtete. Die fünf Verletzten kamen in Krankenhäuser. In einem davon kam es anschließend erneut zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei beruhigte die Lage.

© dpa-infocom, dpa:250919-930-58199/1