Schlägerei auf Schulhof im Kreis Biberach - 14-Jähriger verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf einem Schulhof in Laupheim (Kreis Biberach) sollen mehrere Jugendliche in eine Schlägerei geraten sein. Ein 14-Jähriger wurde am Sonntag verletzt und musste ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er sei gegen den Kopf getreten und mit Pfefferspray besprüht worden. Hintergründe seien zunächst unklar.

Ursprünglich soll sich der 14-Jährige mit einem anderen Jugendlichen verabredet haben. Sie seien von weiteren Jugendlichen begleitet worden, dann sei die Situation eskaliert. In Summe sollen zehn bis 15 Jugendliche an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Der 14-Jährige sei zu einem nahegelegenen Haus geflüchtet. Der Hausbesitzer rief den Angaben zufolge die Polizei und den Rettungsdienst.

Als mehrere Streifen am Schulhof ankamen, waren die Jugendlichen bereits weg. Auch bei einer Fahndung konnten sie nicht gefunden werden. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.