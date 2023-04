Schillings »Kleiner Major Tom« schwebt jetzt durchs 3D-All

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Völlig losgelöst« schweben sie da durch den Weltraum, der kleine Major Tom, seine Astronauten-Freundin Stella und die Roboterkatze Plutinchen. Schon 17 Kinderbuchfolgen lang gleiten die drei durch All und Abenteuer, Zeit und Raum - und schon bald auch bundesweit im 3D-Format über die Leinwände. Denn ein an das Buch angelehntes Weltraumabenteuer von Musiker und Figurenerfinder Peter Schilling feiert am Donnerstag (27. April) Uraufführung im Science Dome, dem Planetarium der Experimenta in Heilbronn. Unter dem Titel »Der kleine Major Tom: Aufbruch ins Ungewisse« ist der Film von Produzent und Regisseur Peter Popp in Zusammenarbeit mit Musiker Peter Schilling auch deutschlandweit in Planetarien zu sehen, darunter in Nürnberg, Hamburg, Augsburg und Kiel.

»Beim Film steht der naturwissenschaftliche Aspekt im Zentrum«, erzählt Schilling, der die Idee für den jungen Weltraumhelden und seine beiden Gefährtinnen vor sieben Jahren entwickelt hat. »Wir wollen Kinder für Naturwissenschaften begeistern und ihnen die Themen spielerisch nahe bringen. Das wollen wir ohne einen erhobenen Zeigefinger machen.«

Das zeigt sich auch im 25-Minuten-Animationsfilm, der das junge Publikum in die Zukunft entführen möchte: Es ist ein Blick ins Jahr 2053, ein riesiger Hurrikan steuert auf das Festland der Erde zu, Hunderttausende Menschen sind in Gefahr - und ein wichtiger Wettersatellit fällt aus. Um zu helfen, brechen der Titelheld und seine Freundinnen zu einer Mission zum Mond auf.

Der Film, basierend auf der gleichnamigen Kinderbuchserie des Tessloff Verlags, will vieles ansprechen: Weltraum und Raumfahrt natürlich, die Gleichberechtigung und Freundschaft, Teamwork, das Überwinden der Angst und auch Schillings Hauptanliegen, den Klimawandel. Denn Schillings Song »Die Wüste lebt« ist auch 40 Jahre nach seiner Premiere brandaktuell. Ist der gebürtige Stuttgarter deshalb frustriert? »Es hat sich nicht viel verändert in der Klimadebatte seit 1983«, sagt er. »Aber es gibt einen Silberstreif am Horizont, weil die Wissenschaft Lösungsansätze bietet. Ich glaube an das Positive im Menschen und ich glaube, dass wir diese Probleme meistern werden.«

Zeitlich fällt die Planetariumspremiere fast zusammen mit dem Jubiläum des Songs »Major Tom«, der Peter Schilling vor etwas mehr als 40 Jahren, im November 1982, auf einen Schlag berühmt gemacht hat. Der Jahrestag war auch Grund für den 67 Jahre alten Münchner, ein neues Album herauszubringen. »Coming Home - 40 Years of Major Tom« vereint alte und neue Songs, darunter natürlich »Major Tom« über den über der Erde schwebenden Raumfahrer in verschiedenen Versionen sowie auf Deutsch, Englisch und - erstmals - auch auf Spanisch.

Coming Home - 40 Years of Major Tom

Peter Schilling