Scheunenbrand greift auf Wohnhaus über - hoher Schaden

Beim Brand einer Scheune und eines Wohnhauses im Kreis Heilbronn ist ein geschätzter Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Die Scheune brannte komplett nieder, das Wohnhaus ist durch das Feuer unbewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Demnach brach in der Scheune in Möckmühl am Mittag aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer aus und die Flammen griffen auf das angrenzende Haus über.

Wegen der starken Hitzeentwicklung und der engen Bebauung in der Ortsmitte wurden laut Polizei zudem die Fassaden zweier weiterer Wohngebäude beschädigt. Verletzte gab es keine. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an.