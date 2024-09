Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Scheunenbrand in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro entstanden. Vermutlich brach das Feuer wegen eines technischen Defekts aus, teilte die Polizei mit. Daraufhin brannte die Scheune komplett nieder. Ein Traktor in dem Gebäude wurde ebenfalls zerstört. Verletzt wurde bei dem Feuer am Samstag niemand.