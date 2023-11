Bitte aktivieren Sie Javascript

Das Feuer sei am Morgen aus zunächst unbekannter Ursache in der als Lagerhalle genutzten Scheune ausgebrochen. Was sich in der Scheune befand, konnte der Sprecher nicht sagen. Ein angrenzendes Wohnhaus war demnach nicht von dem Feuer betroffen. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagvormittag an.