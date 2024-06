Aktuell Land

Scheune brennt ab: Mindestens 250.000 Euro Schaden

Bei einem Brand einer Scheune in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist ein Schaden von mindestens 250.000 Euro entstanden. In der Scheune befanden sich mehrere Oldtimer-Fahrzeuge, die in dieser Schätzung jedoch noch nicht berücksichtigt sind, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.