Scheune auf Weingut brennt - Schaden sechsstellig

Ein Feuer zerstört eine Scheune auf einem Weingut. Einige Geräte fallen den Flammen zum Opfer. Der Schaden ist groß.

Feuerwehrmann steht neben einem Feuerwehrauto
Mehr als 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
In Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist eine Scheune auf einem Weingut abgebrannt. Ausgebrochen war der Brand am Morgen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Schaden liegt Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

In der Scheune standen einige Geräte, die sonst im Winzerbetrieb und in der Landwirtschaft eingesetzt wurden. Zur Brandursache lagen dem Sprecher zufolge vorerst keine Erkenntnisse vor. Laut dem Deutschen Roten Kreuz waren mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort.

