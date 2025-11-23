Scheune auf Weingut brennt - Schaden sechsstellig

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist eine Scheune auf einem Weingut abgebrannt. Ausgebrochen war der Brand am Morgen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Schaden liegt Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

In der Scheune standen einige Geräte, die sonst im Winzerbetrieb und in der Landwirtschaft eingesetzt wurden. Zur Brandursache lagen dem Sprecher zufolge vorerst keine Erkenntnisse vor. Laut dem Deutschen Roten Kreuz waren mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort.